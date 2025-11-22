Stromkasten-Brand in Tiergarten ruft Feuerwehr auf den Plan

Von Denis Zielke

Berlin - In einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Berlin-Tiergarten ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

42 Feuerwehrleute rücken an.  © Berliner Feuerwehr

An der Gabriele-Tergit-Promenade nahe dem Potsdamer Platz löste laut Feuerwehr eine Brandmeldeanlage gegen 10.50 Uhr Alarm aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie Verstärkung anfordern.

Demnach brannte ein Stromkasten in einem Zwischengeschoss.

Die Räume waren zudem verraucht. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Pulverlöschern erfolgreich bekämpfen. Insgesamt waren 42 Einsatzkräfte vor Ort

