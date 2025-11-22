Stromkasten-Brand in Tiergarten ruft Feuerwehr auf den Plan

Berlin - In einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Berlin-Tiergarten ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

42 Feuerwehrleute rücken an. © Berliner Feuerwehr

An der Gabriele-Tergit-Promenade nahe dem Potsdamer Platz löste laut Feuerwehr eine Brandmeldeanlage gegen 10.50 Uhr Alarm aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie Verstärkung anfordern.

Demnach brannte ein Stromkasten in einem Zwischengeschoss.