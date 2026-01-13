Tödlicher Brand in Fennpfuhl: Mann kommt ums Leben
Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Fennpfuhl ist ein 44-Jähriger gestorben.
Die Feuerwehr habe den Bewohner am Dienstagvormittag leblos in der Brandwohnung entdeckt, teilte die Polizei mit.
Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Mann den Angaben zufolge wenig später im Krankenhaus.
Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Buggenhagenstraße hatten gegen 9.45 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr gerufen.
Demnach brannte es in einer Küche im vierten Obergeschoss. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa