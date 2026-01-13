Tödlicher Brand in Fennpfuhl: Mann kommt ums Leben

Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Fennpfuhl ist ein 44-Jähriger gestorben.

Die Feuerwehr stellte einen Küchenbrand fest. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Die Feuerwehr habe den Bewohner am Dienstagvormittag leblos in der Brandwohnung entdeckt, teilte die Polizei mit.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Mann den Angaben zufolge wenig später im Krankenhaus.

Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Buggenhagenstraße hatten gegen 9.45 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr gerufen.