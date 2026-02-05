Tragödie am Halensee: Mann stürzt durchs Eis und stirbt

Berlin - Dramatischer Zwischenfall am Donnerstag am Berliner Halensee: Ein Mann brach durch das Eis und erlag seinen Verletzungen.

Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Der Mann sei im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur bekannt gab.

Gegen Mittag hatten Passanten vom Steg in der Koenigsallee erste Hilfe geleistet, wie die Feuerwehr auf X berichtet.

Die Einsatzkräfte waren ebenfalls schnell vor Ort und leiteten sofort die Rettung ein. Ein Feuerwehrmann in speziellem Schutzanzug ging gesichert mit Leinen zum Opfer und brachte die Person an Land.

Dort wurde der Mann notärztlich versorgt, bevor er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde und kurz darauf starb.

Ein Passant wurde bei den Rettungsversuchen leicht verletzt, musste jedoch nicht in eine Klinik.