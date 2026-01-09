Tragödie in Prenzlauer Berg: Mensch stirbt in Feuer-Wohnung
Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mensch gestorben.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag gegen 16.03 Uhr in die Greifswalder Straße gerufen.
Dort brannten Einrichtungsgegenstände in der Wohnung im zweiten Stock eines zehngeschossigen Hauses.
Die Einsatzkräfte entdeckten bei den Löscharbeiten in der Wohnung eine Person. Sie habe nur noch tot geborgen werden können, hieß es weiter.
Berlin Feuerwehreinsatz Laube steht in Köpenick in Flammen: Explosionsgefahr durch Gasflaschen
Zum Alter und Geschlecht wurde nichts mitgeteilt.
Der Rettungsdienst kümmerte sich um eine weitere Person. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz. Die Polizei zur Brandursache.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr