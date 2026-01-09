Tragödie in Prenzlauer Berg: Mensch stirbt in Feuer-Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand in der Greifswalder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mensch gestorben.

Von Denis Zielke

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mensch gestorben.

Für die Person kam jede Hilfe zu spät.
Für die Person kam jede Hilfe zu spät.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag gegen 16.03 Uhr in die Greifswalder Straße gerufen.

Dort brannten Einrichtungsgegenstände in der Wohnung im zweiten Stock eines zehngeschossigen Hauses.

Die Einsatzkräfte entdeckten bei den Löscharbeiten in der Wohnung eine Person. Sie habe nur noch tot geborgen werden können, hieß es weiter.

Berlin: Laube steht in Köpenick in Flammen: Explosionsgefahr durch Gasflaschen
Berlin Feuerwehreinsatz Laube steht in Köpenick in Flammen: Explosionsgefahr durch Gasflaschen

Zum Alter und Geschlecht wurde nichts mitgeteilt.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um eine weitere Person. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz. Die Polizei zur Brandursache.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: