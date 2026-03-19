Unfall in Charlottenburg: Auto überschlägt sich, Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg ist eine 81-Jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Von Denis Zielke

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg ist eine 81-Jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei
Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei  © Berliner Feuerwehr

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Frau gegen 23.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Sophie-Charlotten-Straße in Richtung Seelingstraße unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kamsie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Infolge der Kollision überschlug sich ihr Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte befreiten die 81-Jährige aus dem Fahrzeug und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Sophie-Charlotten-Straße vorübergehend gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache dauern an.Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit rund 20 Kräften vor Ort im Einsatz.

Erstmeldung vom 19. März, 11.55 Uhr, aktualisiert um 14.16 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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