Unfall in Charlottenburg: Auto überschlägt sich, Person schwer verletzt
Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg ist eine Person schwer verletzt worden.
Laut Feuerwehr überschlug sich am späten Mittwochabend gegen 23.49 Uhr ein Auto in der Sophie-Charlotten-Straße.
Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte befreiten Ersthelfer die Fahrerin oder den Fahrer aus dem Wagen und kümmerten sich um die verletzte Person.
Rettungskräfte brachten den Menschen anschließend in ein Krankenhaus.
Zum Alter und Geschlecht sowie zur Art der Verletzungen wurde zunächst nichts mitgeteilt. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit rund 20 Kräften vor Ort im Einsatz.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr