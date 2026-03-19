Unfall in Charlottenburg: Auto überschlägt sich, Person schwer verletzt

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg ist eine Person schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei © Berliner Feuerwehr

Laut Feuerwehr überschlug sich am späten Mittwochabend gegen 23.49 Uhr ein Auto in der Sophie-Charlotten-Straße.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte befreiten Ersthelfer die Fahrerin oder den Fahrer aus dem Wagen und kümmerten sich um die verletzte Person.

Rettungskräfte brachten den Menschen anschließend in ein Krankenhaus.