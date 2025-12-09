Vereinshaus in Schmargendorf brennt lichterloh
Berlin - Im Berliner Ortsteil Schmargendorf (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf) hat ein Vereinshaus gebrannt.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Montagabend um 21.32 Uhr in die Fritz-Wildung-Straße gerufen.
Dort war das etwa 100 Quadratmeter große Holzhaus in Brand geraten.
Die Einsatzkräfte nutzten Atemschutz, um die Flammen von innen und außen zu bekämpfen. Sie verschafften sich mit einer Kettensäge Zugang zu dem Haus.
Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.
Die Feuerwehr war laut Mitteilung mit 31 Kräften und 10 Fahrzeugen rund zweieinhalb Stunden vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa