Vereinshaus in Schmargendorf brennt lichterloh

Berlin - Im Berliner Ortsteil Schmargendorf (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf) hat ein Vereinshaus gebrannt.

Die Feuerwehr rückte in Berlin-Schmargendorf an. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Montagabend um 21.32 Uhr in die Fritz-Wildung-Straße gerufen.



Dort war das etwa 100 Quadratmeter große Holzhaus in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte nutzten Atemschutz, um die Flammen von innen und außen zu bekämpfen. Sie verschafften sich mit einer Kettensäge Zugang zu dem Haus.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.