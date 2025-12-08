Kinder zünden Sofa in Grundschule an und rufen selbst die Feuerwehr

Berlin - In Berlin-Hellersdorf hat eine Gruppe von Kindern am Sonntagnachmittag einen Brand in einer Grundschule gelegt. Anschließend riefen sie selbst die Feuerwehr .

Die Berliner Feuerwehr musste am Sonntag zu einer Hellersdorfer Grundschule ausrücken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei kletterten gegen 16 Uhr ein elfjähriges und zwei 13 Jahre alte Kinder durch ein Fenster in das Schulgebäude an der Schönewalder Straße.

Dort sollen sie Papier auf einem Sofa angezündet haben. Binnen Minuten griffen die Flammen auf das Möbelstück über.

Daraufhin alarmierten die Kinder selbst die Berliner Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle brachte. Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, löschten die Einsatzkräfte den Brandherd.

Durch die Flammen wurden Wände, eine Kabelleiste und mehrere Deckenleuchten beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut Polizei keine weiteren Personen im Gebäude. Verletzt wurde niemand.