Feuer-Tragödie in Berlin: Eltern verlieren ihren Sohn (†) bei Flammen-Inferno

Berlin - Nach einem Feuer mit einem toten Kind in Berlin-Mahlsdorf dauern die Ermittlungen zur Brandursache an.

Die Einsatzkräfte machten sich auf die Suche. Doch im Haus brannte es bereits lichterloh. © Berliner Feuerwehr

Sie werden sich noch den Dienstag über hinziehen und seien relativ umfangreich, teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei mit. Bei dem Brand starb am Montagabend ein Junge, wie es von der Polizei hieß.

Einsatzkräfte hatten ihn laut Feuerwehr zunächst noch aus den Flammen gerettet.

Das Kind sei vom Rettungsdienst behandelt worden, dann aber vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Das Alter des Jungen war zunächst unklar.

Die Angehörigen des verstorbenen Kindes wurden von der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort betreut. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt.

Laut Feuerwehr stand das Einfamilienhaus komplett in Flammen. Einsatzkräfte machten sich im Haus auf die Suche nach dem Kind.