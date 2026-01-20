Wasserrohrbruch in Pankow ruft Feuerwehr auf den Plan
Berlin - Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Wasserrohrbruch in Berlin-Pankow ausrücken.
Um das geplatzte Rohr im Ortsteil Französisch Buchholz kümmerten sich zwar die Berliner Wasserbetriebe, allerdings wurde die Bucher Straße gegen 18.56 Uhr dermaßen unterspült, dass eine Straßenlaterne umzukippen drohte, wie die Behörde mitteilte.
Die Feuerwehrleute rückten mit einem Kran an, um die Standsicherheit zu gewährleisten, sodass der Lichtmast mit einer Flex abgetrennt und umgelegt werden konnte.
Wahrend des Einsatzes musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr