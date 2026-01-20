Wasserrohrbruch in Pankow ruft Feuerwehr auf den Plan

Berlin - Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Wasserrohrbruch in Berlin-Pankow ausrücken.

Durch den Rohrbruch drohte eine Laterne umzukippen. © Berliner Feuerwehr

Um das geplatzte Rohr im Ortsteil Französisch Buchholz kümmerten sich zwar die Berliner Wasserbetriebe, allerdings wurde die Bucher Straße gegen 18.56 Uhr dermaßen unterspült, dass eine Straßenlaterne umzukippen drohte, wie die Behörde mitteilte.

Die Feuerwehrleute rückten mit einem Kran an, um die Standsicherheit zu gewährleisten, sodass der Lichtmast mit einer Flex abgetrennt und umgelegt werden konnte.