Werkstatt komplett in Flammen: Feuerwehr mit Drohne im Einsatz

Berlin - In Berlin-Weißensee sorgte am Samstagvormittag ein Brand in einer Kfz-Werkstatt für einen größeren Einsatz der Feuerwehr .

Die Feuerwehr war mit 62 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Als die ersten Feuerwehrleute in der Langhansstraße eintrafen, hatten die Flammen schon aufs Dach und angrenzende Gebäude übergegriffen.

Die Einsatzkräfte konnten zügig eine weitere Ausbreitung verhindern.

Bei den Löscharbeiten mussten Feuerwehr-Spezialgeräte auch die Dachhaut des Gebäudes aufreißen.

Sogar eine Drohne kam zum Einsatz, um versteckte Glutnester aufzuspüren.