Werkstatt komplett in Flammen: Feuerwehr mit Drohne im Einsatz
Berlin - In Berlin-Weißensee sorgte am Samstagvormittag ein Brand in einer Kfz-Werkstatt für einen größeren Einsatz der Feuerwehr.
Als die ersten Feuerwehrleute in der Langhansstraße eintrafen, hatten die Flammen schon aufs Dach und angrenzende Gebäude übergegriffen.
Die Einsatzkräfte konnten zügig eine weitere Ausbreitung verhindern.
Bei den Löscharbeiten mussten Feuerwehr-Spezialgeräte auch die Dachhaut des Gebäudes aufreißen.
Sogar eine Drohne kam zum Einsatz, um versteckte Glutnester aufzuspüren.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Mit 62 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.
