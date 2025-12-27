Wintereinbruch in Berlin: Feuerwehr warnt vor Aufenthalten im Freien

Berlin - Wegen flächendeckender Glätte durch Minusgrade und Sprühregen hat die Feuerwehr die Menschen in Berlin zur Vorsicht aufgerufen.

Die Berliner Feuerwehr warnt vor spiegelglatten Straßen. (Symbolfoto) © Berliner Feuerwehr

Bis etwa zum Mittag müsse im gesamten Stadtgebiet mit glatten Straßen und Wegen gerechnet werden, teilte die Feuerwehr in einer Warnung mit.

Weiter hieß es: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Aufenthalte im Freien."

Zudem mahnte die Feuerwehr, die Fahrweise an die winterlichen Witterungsbedingungen anzupassen.

Am frühen Morgen meldete die Polizei bereits ein deutlich erhöhtes Unfallaufkommen infolge der Glätte. Seit Freitagnachmittag seien der Einsatzzentrale 565 Verkehrsunfälle gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei könne es zu Mehrfachmeldungen desselben Unfalls gekommen sein.

Bei 20 Unfällen seien Menschen verletzt worden, eine Person habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Zum Vergleich: Einen Tag vorher waren bei der Polizei im gleichen Zeitraum nur 152 Unfälle gemeldet worden.