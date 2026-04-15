Wohnung in Altbau brennt lichterloh – Eine Person schwer verletzt!

Berlin - In einem Altbau in Berlin-Wedding ist am Dienstagabend ein heftiger Wohnungsbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Die Feuerwehr war mit 68 Brandbekämpfern im Einsatz. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 21.55 Uhr in der Tegeler Straße eintrafen, bestätigte sich die dramatische Lage. Eine Wohnung im 3. Obergeschoss stand lichterloh in Flammen.

Wie die Feuerwehr bei X mitteilte, zog dichter Rauch durch das gesamte Treppenhaus. Mehrere Wohnungen mussten gewaltsam geöffnet und kontrolliert werden.

Eine Person musste direkt aus dem verqualmten Treppenhaus gerettet werden, drei weitere konnten nur mit Fluchthauben ins Freie gebracht werden.

Eine schwerverletzte Person und zwei leicht Verletzte mussten in Krankenhäuser geschafft werden. Insgesamt wurden 25 Menschen vor Ort betreut.

Die Brandwohnung wurde anschließend vom Energieversorger stromlos geschaltet.

Doch damit nicht genug: Durch ein geplatztes Rohr entstand in der darunterliegenden Wohnung ein Wasserschaden. Daraufhin musste die Wasserwehr anrücken, um Schlimmeres zu verhindern.