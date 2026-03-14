Wohnungsbrand in Neukölln: Bewohner bei Feuer verletzt!

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln ist in der Nacht ein Mensch verletzt worden.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Angaben der Feuerwehr nach wurde das Feuer gegen 3 Uhr gemeldet. Die betroffene Wohnung stand demnach vollständig in Flammen.

Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nähere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht.