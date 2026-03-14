Wohnungsbrand in Neukölln: Bewohner bei Feuer verletzt!

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln ist in der Nacht ein Mensch verletzt worden.

Von Elisa Luzia Bigdon, Laura Voigt

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln ist in der Nacht ein Mensch verletzt worden.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Angaben der Feuerwehr nach wurde das Feuer gegen 3 Uhr gemeldet. Die betroffene Wohnung stand demnach vollständig in Flammen.

Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nähere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Inzwischen ist der Brand vollständig unter Kontrolle gebracht und gelöscht worden. Die Schäden sind jedoch so massiv, dass die Wohnung derzeit unbewohnbar ist.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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