Wohnungsbrand in Neukölln: Bewohner bei Feuer verletzt!
Von Elisa Luzia Bigdon, Laura Voigt
Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln ist in der Nacht ein Mensch verletzt worden.
Angaben der Feuerwehr nach wurde das Feuer gegen 3 Uhr gemeldet. Die betroffene Wohnung stand demnach vollständig in Flammen.
Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Nähere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht.
Inzwischen ist der Brand vollständig unter Kontrolle gebracht und gelöscht worden. Die Schäden sind jedoch so massiv, dass die Wohnung derzeit unbewohnbar ist.
Titelfoto: Robert Michael/dpa