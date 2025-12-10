Wohnungsbrand in Reinickendorf: Feuerwehr rettet Kind
Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 15.36 Uhr in die Residenzstraße gerufen.
Dort brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes.
Die Flammen konnten rasch bekämpft werden.
Einsatzkräfte brachten eine Person und ein Kind über eine Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss in Sicherheit.
Der Rettungsdienst untersuchte die beiden im Anschluss. Sie hätten aber nicht in ein Krankenhaus gemusst, hieß es. Zur Brandursache lagen bislang keine Informationen vor.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr