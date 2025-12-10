Wohnungsbrand in Reinickendorf: Feuerwehr rettet Kind

Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 15.36 Uhr in die Residenzstraße gerufen.

Dort brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Die Flammen konnten rasch bekämpft werden.

Einsatzkräfte brachten eine Person und ein Kind über eine Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss in Sicherheit.