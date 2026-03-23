Krimi gelöst: Füchse-Trophäe plötzlich im eigenen Keller aufgetaucht

Berlin - Lange ging die Polizei davon aus, dass die Meisterschale der Füchse Berlin geklaut und von den Dieben eingeschmolzen wurde. Doch jetzt nimmt der Fall eine überraschende Wendung.

Im November verschwand die Trophäe aus der Geschäftsstelle der Füchse am Gendarmenmarkt. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

Die verschwundene Meisterschale des deutschen Handball-Meisters Füchse Berlin ist im eigenen Keller der Geschäftsstelle wiederaufgetaucht.

Bei einer Inventur hätten Mitarbeiter die Schale hinter Kartons entdeckt, berichtete Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach wurde die Trophäe bereits im Februar gefunden. Da die Polizei aber ein zweites Mal Beweise sichern musste, hielten sich die Füchse bislang bedeckt. Zuvor hatte "Bild" berichtet.

Im November war die Trophäe aus den Räumen der Geschäftsstelle des Deutschen Meisters am Gendarmenmarkt verschwunden. Der Klub meldete einen Diebstahl.