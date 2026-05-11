Freie Fahrt für gleich drei U-Bahn-Linien: Ende vom Pendeln zum Nollendorfplatz
Von Fabian Nitschmann
Berlin - Gute Nachrichten für Pendler auf den U-Bahn-Linien U1, U3 und U4: Die Bauarbeiten am Bahnhof Nollendorfplatz sind beendet.
Seit den frühen Morgenstunden fahren die Linien U1 und U3 wieder ohne Unterbrechung durch, der Betrieb der U4 wurde wieder aufgenommen, wie aus den Fahrgastinformationen der Berliner Verkehrsbetriebe hervorgeht.
Seit Anfang Januar konnte nur die U2 den Bahnhof Nollendorfplatz anfahren. Grund war die Sanierung der Decke zwischen den beiden unteren Ebenen. Die kurze U4 wurde für die Zeit der Bauarbeiten komplett eingestellt.
Weil bei der Sanierung die Decke von oben geöffnet wurde, mussten auch Gleise entfernt werden. An der Zwischendecke waren in der Vergangenheit Schäden durch Durchfeuchtung entstanden.
Die Bauarbeiten waren für vier Monate angesetzt, also bis gestern. Diesen Zeitplan konnte die BVG mit dem Neustart heute einhalten.
Fahrgäste der U1 und der U3 mussten in den vergangenen Monaten unter anderem auf die U2 umsteigen, um den Nollendorfplatz zu erreichen oder zu passieren. Zudem setzte die BVG Ersatzbusse ein.
Der Nollendorfplatz ist der einzige U-Bahnhof in Berlin, an dem vier Linien zusammentreffen. Wie viele Menschen genau von den Baumaßnahmen betroffen waren, lässt sich nicht ganz genau sagen. Laut BVG nutzen täglich rund 560.000 Fahrgäste die vier Linien U1 bis U4.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa