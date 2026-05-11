Freie Fahrt für gleich drei U-Bahn-Linien: Ende vom Pendeln zum Nollendorfplatz

Berlin - Gute Nachrichten für Pendler auf den U-Bahn-Linien U1, U3 und U4: Die Bauarbeiten am Bahnhof Nollendorfplatz sind beendet.

Fahrgäste mussten am Nollendorfplatz monatelang auf Ersatzverkehr und die U2 ausweichen. © Markus Lenhardt/dpa

Seit den frühen Morgenstunden fahren die Linien U1 und U3 wieder ohne Unterbrechung durch, der Betrieb der U4 wurde wieder aufgenommen, wie aus den Fahrgastinformationen der Berliner Verkehrsbetriebe hervorgeht.

Seit Anfang Januar konnte nur die U2 den Bahnhof Nollendorfplatz anfahren. Grund war die Sanierung der Decke zwischen den beiden unteren Ebenen. Die kurze U4 wurde für die Zeit der Bauarbeiten komplett eingestellt.

Weil bei der Sanierung die Decke von oben geöffnet wurde, mussten auch Gleise entfernt werden. An der Zwischendecke waren in der Vergangenheit Schäden durch Durchfeuchtung entstanden.

Die Bauarbeiten waren für vier Monate angesetzt, also bis gestern. Diesen Zeitplan konnte die BVG mit dem Neustart heute einhalten.

Fahrgäste der U1 und der U3 mussten in den vergangenen Monaten unter anderem auf die U2 umsteigen, um den Nollendorfplatz zu erreichen oder zu passieren. Zudem setzte die BVG Ersatzbusse ein.