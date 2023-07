Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: So wichtig sind Helme beim Fahrradfahren!

Berlin - Fahrradfahren in Berlin ist nicht immer ungefährlich. Das liegt aber nicht nur an der schlechten Infrastruktur und dem unbedachten Radwegausbau . Ein Experte der Deutschen Verkehrswacht erklärt, dass auch Radfahrer selbst eine Mitschuld daran tragen.

Mit Blick auf die Verkehrssicherheitslage für 2022, die von der Berliner Polizei am 17. Februar veröffentlicht wurde, fällt auf, dass Radfahrer auf Platz drei der Unfallverursacher stehen.

Im TAG24-Interview spricht er darüber, was auf den Straßen auffällt, was häufig zu Unfällen führt und wie man tödliche Crashs verringern kann.

Crashs wie diese möchte die Deutsche Verkehrswacht mit ihrer Arbeit einschränken. "Und da setzen wir auch an, wir arbeiten vorrangig im Bereich Verkehrsverhalten", sagt der Experte, der auch weiß, wie das gelingen kann.

Gerade bei Abbiegeunfällen mit Autos, die in solchen Situationen meist langsamer fahren müssen, um sicher um die Ecke zu kommen, kann der Helm vor schlimmeren Folgen schützen, da er dort "in seinem Wirkungsbereich ist". Die Schutzwirkung würde auch durch Studien belegt werden, wie der Experte sagt.

Um sich besser zu schützen, sei ein Helm aus Sicht der Bürgerinitiative also unabdingbar. Sothmann weist in seiner Arbeit immer wieder darauf hin, was beim Kauf wichtig ist und wie genau der Schutz zustande kommt.

"Sich einfach nur irgendeinen Deckel auf den Kopf zu setzen - besser vielleicht als nichts manchmal -, aber dabei kann man auch Fehler machen. Gerade, wenn er nicht richtig sitzt."

Daher ist die Helm- und Fahrradberatung ebenfalls ein Bestandteil der täglichen Arbeit der Deutschen Verkehrswacht, die auch der Experte schon abgehalten hat.