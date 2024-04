Viel Sonnenschein und 25 Grad: So eröffnen die Berliner die Freibadsaison

Ordentlich Betrieb im Sportbecken: Rund 23 Schwimmer zogen um 10 Uhr ihre Bahnen. © Laura Voigt

Gegen 10 Uhr lag die Temperatur am Dienstag bereits bei 22 Grad. Um sieben Uhr sah das noch anders aus: Da lag die Außentemperatur bei frischen 13 Grad. Und trotzdem ließen es sich viele Besucher nicht nehmen, ein Sprung in das kalte Nass zu wagen.

Am späten Vormittag war es im Sportbecken zwei Grad wärmer. 23 Schwimmerinnen und Schwimmer zogen ihre Bahnen im Becken.

TAG24 war vor Ort und verschaffte sich einen Überblick. Die begeisterten Schwimmer, Thomas und Jutta, erfrischen sich nahezu täglich vor der Arbeit im Sportbecken: "Die vergangenen Jahre waren wir immer im Freibad Spandau-Süd. Wegen Reparaturen ist das leider geschlossen. Nun haben wir das Olympia-Freibad für uns entdeckt."

Die Wassertemperatur findet das Ehepaar perfekt. Am Nachmittag ist es für die beiden meistens zu warm. Außerdem gehen viele Familien, was für Unruhe sorgt.

Thomas empfiehlt: "Wer in Ruhe ein paar Bahnen schwimmen will, sollte unter der Woche am Vormittag gehen. Meistens kommt man noch mit anderen Schwimmern in nette Gespräche."