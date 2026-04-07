Gaga oder genial? Hier verteilen Osterhasen Schlüssel für den Görli

Berlin - Der Protest an der nächtlichen Schließung des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg ist um eine Facette reicher: Eine selbst ernannte "Gewerkschaft der Osterhasen" (GdO) hat nach eigenen Angaben am Sonntag Schokoladenhasen mit "Görli-Schlüsseln" an Besucherinnen und Besucher der Anlage verteilt.

Der Görlitzer Park ist seit Anfang März nachts geschlossen. © Britta Pedersen/dpa

Bei Instagram wurde ein Video veröffentlicht, auf dem zwei Menschen mit Hasenmaske beziehungsweise -kappe zu sehen sind. Diese verteilen im Park Schokofiguren, an deren Hals jeweils ein Schlüssel hängt. Von der Polizei hieß es, das Video sei bekannt und es werde überprüft.

In einer Mitteilung der Aktivisten, über die mehrere Medien berichten, heißt es: Osterhasen seien nicht begeistert über den neuen Zaun, weil er das Ostereier-Verstecken erschwere.

"Deshalb haben wir am Ostersonntag eine Überraschung dabeigehabt und Schokohasen mit Görli-Schlüssel an Parkbesucher:innen verteilt, damit endlich wieder alle Mensch- und Tierwesen jederzeit Zugang zum Görli haben."

Nach den Angaben soll es sich um "Kopien des Universalschlüssels, mit dem sich alle (funktionierenden) Schlösser an den neu installierten Toren rund um den Görlitzer Park öffnen lassen", handeln.