Gaga oder genial? Hier verteilen Osterhasen Schlüssel für den Görli
Von Marion van der Kraats
Berlin - Der Protest an der nächtlichen Schließung des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg ist um eine Facette reicher: Eine selbst ernannte "Gewerkschaft der Osterhasen" (GdO) hat nach eigenen Angaben am Sonntag Schokoladenhasen mit "Görli-Schlüsseln" an Besucherinnen und Besucher der Anlage verteilt.
Bei Instagram wurde ein Video veröffentlicht, auf dem zwei Menschen mit Hasenmaske beziehungsweise -kappe zu sehen sind. Diese verteilen im Park Schokofiguren, an deren Hals jeweils ein Schlüssel hängt. Von der Polizei hieß es, das Video sei bekannt und es werde überprüft.
In einer Mitteilung der Aktivisten, über die mehrere Medien berichten, heißt es: Osterhasen seien nicht begeistert über den neuen Zaun, weil er das Ostereier-Verstecken erschwere.
"Deshalb haben wir am Ostersonntag eine Überraschung dabeigehabt und Schokohasen mit Görli-Schlüssel an Parkbesucher:innen verteilt, damit endlich wieder alle Mensch- und Tierwesen jederzeit Zugang zum Görli haben."
Nach den Angaben soll es sich um "Kopien des Universalschlüssels, mit dem sich alle (funktionierenden) Schlösser an den neu installierten Toren rund um den Görlitzer Park öffnen lassen", handeln.
Langer Streit um Schließung
Der Park wird nach jahrelangen Debatten seit Anfangs März jeden Abend um 22 Uhr geschlossen. Dafür waren 16 Eingangstore aufgebaut worden.
Der Senat aus CDU und SPD hatte die Maßnahme 2023 beschlossen, um den ausgeuferten Drogenhandel und weitere Kriminalität einzudämmen. Nach dem Sommer sollen die Auswirkungen in einer wissenschaftlichen Studie untersucht werden.
Das Bündnis "Görli zaunfrei" geht juristisch gegen die Schließung vor. Beim Berliner Verwaltungsgericht wurde eine Klage eingereicht und ein sogenannter Eilantrag gegen die sogenannte Allgemeinverfügung vom Februar gestellt, mit der der Senat die Öffnungszeiten des Parks festlegte.
Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist noch offen, wann im Eilverfahren mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Das eigentliche Hauptverfahren einer solchen gerichtlichen Auseinandersetzung kann mehr als ein Jahr dauern.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa, Instagram/