Gefährliche Hasenpest in Berlin aufgetaucht – Sorge vor Ansteckungen wächst!

Berlin - In der Hauptstadt sind erstmals Fälle der hochansteckenden Hasenpest bestätigt worden.

Alles in Kürze

Beim Menschen treten die ersten Symptome meist grippeähnlich auf. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

In Berlin wurden in diesem Jahr bislang vier Erkrankungen an der Hasenpest gemeldet. Betroffen sind Personen aus den Bezirken Mitte, Neukölln, Pankow sowie Steglitz-Zehlendorf, wie die B.Z. berichtet.

Die Betroffenen, im Alter zwischen 35 und 70 Jahren, stehen nicht miteinander in Verbindung und haben sich unabhängig voneinander angesteckt. Die Infektion bei einer der betroffenen Personen gehe auf einen Zeckenbiss zurück.

Die Erkrankten leiden unter Fieber, Durchfall und geschwollenen Lymphknoten. Eine Person befindet sich stationär im Krankenhaus.

Die Krankheit gilt als seltene Zoonose. Sie wird vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Wildtieren (Hasen, Kaninchen, Nagetiere) oder durch Insektenstiche übertragen.