Kehrt in Berlin der Mietendeckel zurück? "Die Mieter können nicht mehr"

Alles in Kürze

"Wir hören von der CDU im Bund und in Berlin immer nur, der Markt könne alles regeln. Aber diese Idee geht an der Wirklichkeit vorbei. Die Mieter können nicht mehr", sagte der Sozialdemokrat dem "Tagesspiegel".

Besonders in Berlin ächzen die Menschen unter dem Wohnungsmarkt.

In keiner anderen Stadt steigen die Angebotsmieten so stark wie in der Hauptstadt, berichtet der Spiegel. Lag Berlin 2022 im Ranking der teuersten Städte noch auf Platz 53, belegt Berlin nun Platz zehn. Demnach sind die Mieten innerhalb der vergangenen drei Jahre um 42 Prozent gestiegen.