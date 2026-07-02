Gefährliche UV-Strahlen: Gratis Hautcheck für Neuköllner Freibad-Besucher!

Berlin - Badegäste im Sommerbad Kreuzberg können sich kommende Woche kostenlos auf Hautkrebs untersuchen lassen.

Viele Badegäste verbringen oft Stunden unter der Sonne, wenn sie im Freibad sind. © Carsten Koall/dpa

Am Dienstag zwischen 13 und 17 Uhr führen zwei Ärztinnen des Vivantes Klinikums Friedrichshain Hautchecks durch, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ziel sei es, die Hautgesundheit zu stärken und frühzeitig über Risiken zu informieren.

Viele Badegäste verbringen oft Stunden in den Sommerbädern, heißt es in der Mitteilung, nicht wenige liegen dabei lange in der Sonne.

"UV-Strahlung erhöht das Risiko für nahezu alle Hautkrebsarten, wie weißem und schwarzem Hautkrebs", teilt Vivantes mit.

Besucherinnen und Besucher des Sommerbads Kreuzberg, auch Prinzenbad genannt, können ihre Haut ansehen lassen und bekommen individuelle Hinweise zum Sonnenschutz.