Ekel-Fund: Dönersauce bei 30 Grad transportiert - ohne Kühlung

Berlin - Achtung beim nächsten Dönerkauf. In Neukölln machte die Polizei gemeinsam mit dem Veterinäramt am Mittwoch auf der Grenzallee eine eher unappetitliche Entdeckung.

Viel zu warm: So sollte man die Soßen besser nicht transportieren. © Facebook/Polizei Berlin

In einem Transporter stand Dönersauce ungekühlt auf der Ladefläche – bei Temperaturen von knapp 30 Grad. Laut Hersteller darf die Sauce allerdings nur bei maximal vier Grad gelagert werden, berichtet die Polizei bei Facebook.

Auch Tiefkühlware fiel den Beamten sofort auf: die Chicken-Nuggets oder auch die Kartoffelwedges wurden - wie schon die Dönersauce - ohne Kühlung transportiert.

Konsequenzen muss das aber nicht unbedingt haben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das nach Angaben des Veterinäramts sogar zulässig sein - etwa wenn die Lebensmittel noch am selben Tag verzehrt werden, ihre Temperatur sieben Grad nicht überschritten hat und sie anschließend nicht wieder eingefroren werden.

Doch nicht nur Lebensmittelsünder gingen der Polizei ins Netz: Ein Kleintransporter mit Anhänger wurde ebenfalls gestoppt.