Geisel-Drama in Berliner Rewe beendet: Mitarbeiterin befreit, Täter festgenommen

Berlin - Stundenlang hielt ein Mann in einem Rewe-Supermarkt im Ortsteil Marienfelde eine Frau als Geisel. Am Samstagmorgen beendete ein Großaufgebot der Polizei den Einsatz. Was bislang bekannt ist.

Das SEK ist vor dem Gebäude im Einsatz. © Carsten Koall/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers brachte der Täter die Frau kurz nach 22 Uhr in dem Supermarkt an der Ecke Hildburghauser Straße/Tirschenreuther Ring in seine Gewalt und bedrohte sie.

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich keine weiteren Personen mehr in dem Rewe aufgehalten haben. Für Anwohner bestand nach Angaben der Polizei keine Gefahr.

Die Polizei stand während des Einsatzes nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem Geiselnehmer. Neben zahlreichen Einsatzfahrzeugen waren auch Rettungswagen, die Feuerwehr und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort.

Nach Informationen der "Bild" stürmte das SEK gegen 9.20 Uhr den Supermarkt und überwältigte den Mann. Die Frau wurde anschließend von mehreren Beamten aus dem Markt gebracht.

Nach Angaben der Polizei wurden sowohl die Geisel als auch der Täter verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar.