Geisel-Drama in Berliner Rewe beendet: Mitarbeiterin befreit, Täter festgenommen
Von Mia Bucher, Marlen Rothenburg
Berlin - Stundenlang hielt ein Mann in einem Rewe-Supermarkt im Ortsteil Marienfelde eine Frau als Geisel. Am Samstagmorgen beendete ein Großaufgebot der Polizei den Einsatz. Was bislang bekannt ist.
Nach Angaben eines Polizeisprechers brachte der Täter die Frau kurz nach 22 Uhr in dem Supermarkt an der Ecke Hildburghauser Straße/Tirschenreuther Ring in seine Gewalt und bedrohte sie.
Zu diesem Zeitpunkt sollen sich keine weiteren Personen mehr in dem Rewe aufgehalten haben. Für Anwohner bestand nach Angaben der Polizei keine Gefahr.
Die Polizei stand während des Einsatzes nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem Geiselnehmer. Neben zahlreichen Einsatzfahrzeugen waren auch Rettungswagen, die Feuerwehr und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort.
Nach Informationen der "Bild" stürmte das SEK gegen 9.20 Uhr den Supermarkt und überwältigte den Mann. Die Frau wurde anschließend von mehreren Beamten aus dem Markt gebracht.
Nach Angaben der Polizei wurden sowohl die Geisel als auch der Täter verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar.
Viele Fragen noch offen
Die genauen Hintergründe der Tat und das Motiv sind bislang unklar. Bekannt ist lediglich, dass der Mann während der Geiselnahme unterschiedliche Forderungen stellte, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Ein 22-jähriger Mitarbeiter berichtete, der Mann habe ein "funkelndes Messer" gezogen. Bei der Geisel soll es sich um eine Angestellte des Marktes handeln. "Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort", sagte der Mitarbeiter vor Ort zu Journalisten.
Die Polizei wollte die Aussagen mit Blick auf den laufenden Einsatz zunächst nicht kommentieren.
Erstmeldung: 11. Juli, 7.34 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.08 Uhr
Titelfoto: Carsten Koall/dpa