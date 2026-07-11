Geisel-Drama in Berliner Supermarkt: Frau in Gewalt eines Mannes

Berlin - In einem Rewe-Supermarkt im Ortsteil Marienfelde hält ein Mann seit Freitagabend eine Frau als Geisel. Auch am Samstagmorgen dauert der Großeinsatz der Polizei an.

In diesem Rewe-Supermarkt in Berlin-Marienfelde hält ein Mann seit Freitagabend eine Frau als Geisel fest. © Carsten Koall/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers brachte der Täter die Frau kurz nach 22 Uhr in dem Supermarkt an der Ecke Hildburghauser Straße/Tirschenreuther Ring in seine Gewalt und bedrohte sie. Gegen 5.30 Uhr befanden sich sowohl der Mann als auch die Geisel noch immer im Gebäude.

Die Polizei steht nach eigenen Angaben weiterhin in Kontakt mit dem Geiselnehmer. Aus ermittlungstaktischen Gründen machen die Beamten derzeit jedoch nur wenige Angaben zum laufenden Einsatz.

Vor dem Supermarkt sind zahlreiche Einsatzkräfte zusammengezogen. Neben vielen Polizeifahrzeugen sind auch Rettungswagen, die Feuerwehr und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort.

Nach Einschätzung der Polizei sollen sich keine weiteren Personen mehr in dem Gebäude befinden. Für Anwohner bestehe aktuell keine Gefahr.