Großrazzia in Neukölln: Polizei stürmt Wohnungen mit Türramme und Drogenspürhunden

Neukölln - Am frühen Donnerstagmorgen startete eine großangelegte Drogen -Razzia in der Sonnenallee und den angrenzenden Nebenstraßen.

Die Polizei bespricht das weitere Vorgehen bei der Razzia. © --/instagram/Polizei Berlin

Im Auftrag der Berliner Generalstaatsanwaltschaft waren rund 65 Polizisten im Einsatz – unterstützt von Zollkräften, Mitarbeitern der Agentur für Arbeit und der Gewerbeaufsicht.

Wie die Polizei auf Instagram mitteilte, wurden drei Wohnungen und zwei Geschäfte wegen des Verdachts des bandenmäßigen Rauschgifthandels mit Drogenspürhunden durchsucht.

Mit einer Türramme verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu den Wohnungen.