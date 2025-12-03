Hähnchen und Kalb waren gestern: Hier gibt es Enten-Döner zum Hammer-Preis

Berlin - Geschmacks-Sensation in Berlin-Neukölln - und unschlagbar günstig noch dazu: Auf der Sonnenallee nahe dem Hermannplatz hat ein neuer Dönerladen eröffnet. Der Clou: Der Spieß ist nicht aus Hähnchen oder Kalb - sondern aus Ente. TAG24 hat für Euch den Taste-Test vor Ort gemacht.

Noch bis einschließlich 3. Dezember gilt das Angebt von 2,99 Euro. © Denis Zielke/TAG24

Bereits am vergangenen Wochenende öffnete "Nur Döner" seine Pforten und lockte mit einem 1-Cent-Eröffnungsangebot, das allerdings wieder Geschichte ist.

Halb so wild: Bis einschließlich Mittwoch (3.12.) gibt es weiterhin eine lecker gefüllte Schlemmertasche für schlappe 2,99 Euro, ab Donnerstag geht der Enten-Döner bis März 2026 für den Kampfpreis von 3,99 Euro über die Theke.

Doch wie schmeckt er überhaupt? Zur Mittagszeit stehen vor dem Lokal in der Sonnenallee 4 weit über ein Dutzend Leute in der Warteschlange - Tendenz steigend.

Drinnen decken sich bereits Kunden mehrfach mit "Klappkatzen" zum Mitnehmen ein - ein Ausdruck für Döner, der - wie ich die Tage zufällig im Netz - las bei Energie-Cottbus-Fans aus der Oberlausitz geläufig ist.

Der erste Eindruck: tadellos. Zwei Abis schneiden bei dem hohen Durchlauf das Halal-Fleisch frisch von den beiden Riesen-Spießen ab, eine freundliche Mitarbeiterin kassiert vorab und lacht: "Noch ist hier alles chaotisch."

War es aber gar nicht: Drei Mitarbeiter bereiten zügig, nett und aufmerksam den Döner nach persönlichen Wünschen zu. Sogar leckeren Hirtenkäse gibt es gratis obendrauf.