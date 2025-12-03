Hähnchen und Kalb waren gestern: Hier gibt es Enten-Döner zum Hammer-Preis
Berlin - Geschmacks-Sensation in Berlin-Neukölln - und unschlagbar günstig noch dazu: Auf der Sonnenallee nahe dem Hermannplatz hat ein neuer Dönerladen eröffnet. Der Clou: Der Spieß ist nicht aus Hähnchen oder Kalb - sondern aus Ente. TAG24 hat für Euch den Taste-Test vor Ort gemacht.
Bereits am vergangenen Wochenende öffnete "Nur Döner" seine Pforten und lockte mit einem 1-Cent-Eröffnungsangebot, das allerdings wieder Geschichte ist.
Halb so wild: Bis einschließlich Mittwoch (3.12.) gibt es weiterhin eine lecker gefüllte Schlemmertasche für schlappe 2,99 Euro, ab Donnerstag geht der Enten-Döner bis März 2026 für den Kampfpreis von 3,99 Euro über die Theke.
Doch wie schmeckt er überhaupt? Zur Mittagszeit stehen vor dem Lokal in der Sonnenallee 4 weit über ein Dutzend Leute in der Warteschlange - Tendenz steigend.
Drinnen decken sich bereits Kunden mehrfach mit "Klappkatzen" zum Mitnehmen ein - ein Ausdruck für Döner, der - wie ich die Tage zufällig im Netz - las bei Energie-Cottbus-Fans aus der Oberlausitz geläufig ist.
Der erste Eindruck: tadellos. Zwei Abis schneiden bei dem hohen Durchlauf das Halal-Fleisch frisch von den beiden Riesen-Spießen ab, eine freundliche Mitarbeiterin kassiert vorab und lacht: "Noch ist hier alles chaotisch."
War es aber gar nicht: Drei Mitarbeiter bereiten zügig, nett und aufmerksam den Döner nach persönlichen Wünschen zu. Sogar leckeren Hirtenkäse gibt es gratis obendrauf.
So schmeckt der Enten-Döner aus Neukölln
Kaum eine halbe Stunde später halte ich das Prachtstück in den Händen. Was soll ich sagen: Das Brot ist perfekt getoastet. Außen kross, innen fluffig. Dazu gesellt sich das butterzarte und magere Fleisch - da schwabbelt nichts - und das Gemüse ist knackfrisch.
Der Käse schmeckt aromatisch - vermutlich eine Mischung aus Kuh- und Schafsmilch. Die Soßen kommen unaufdringlich daher.
Wer Knoblauch, Kräuter und scharf wählt, läuft daher keine Gefahr, den Fleischgeschmack zu überlagern. Auch Hygiene ist tipptopp: Nach jedem Kunden wird der Tisch geputzt.
Fazit: Das Gerät kann was. Probiert den Döner auf jeden Fall aus. Der Laden ist ohne Zweifel an der Ecke eine echte Bereicherung und wird sich über viel Laufkundschaft freuen dürfen.
Titelfoto: Denis Zielke/TAG24 (Bildmontage)