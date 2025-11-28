Ehepaar kracht mit Auto in Lkw: Beifahrerin an Verletzungen gestorben

Laut Polizei starb die Seniorin am 27. November an den schweren Verletzungen, die sie bei dem Unfall am 15. November 2025 erlitten hatte.

Berlin - Am Samstagnachmittag kam es in Berlin-Wilhelmstadt zu einem Verkehrsunfall , bei dem eine Frau schwer verletzt wurde und nun um ihr Leben kämpft.

Die 66-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Die 66-Jährige saß neben ihrem Mann (60) am Steuer, als beide gegen 17.30 Uhr in Richtung Cosmarweg unterwegs waren.

Kurz vor der Einmündung zur Egelpfuhlstraße geriet das Auto plötzlich außer Kontrolle. Erst rammte es einen am Straßenrand geparkten Container und schob ihn vor sich her. Danach drehte sich der Wagen und krachte frontal in einen abgestellten Lkw.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau ins Krankenhaus geflogen, wo sie wegen lebensbedrohlicher Verletzungen sofort notoperiert werden musste.

Auch der 60-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden.