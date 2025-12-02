Kreuzberger Kult-Imbiss lockt wieder mit 1-Cent-Döner-Aktion: Lange Schlange garantiert

Berlin - Auch dieses Jahr ist mit einem Riesen-Andrang zu rechnen: Bei Zagros Gemüsekebap in Berlin -Kreuzberg gibt es wieder Döner für nur einen Cent!

Auf der Skalitzer Straße in Kreuzberg dürfte es wieder voll werden. (Archivbild) © Denis Zielke/TAG24

Moghaddam, der zusammen mit seinen Eltern Hossein und Ashti den Laden an der Skalitzer Straße führt, wird 20 Jahre alt.

Wie die sympathische Familie am Dienstagmorgen in den sozialen Medien verkündete, will Moghaddam die Kunden zu seinem Ehrentag beschenken.

Demnach gibt es an diesem Sonntag ab 11 Uhr den Döner für nur einen Cent.

"Wie vergangenes Jahr wollen wir euch eine Freude machen", erklärte Mutter Ashti. Drei Hähnchenspieße warten dieses Mal auf die hungrigen Mäuler.

Wer kein Fleisch isst, kann am Sonntag zum selben Preis hausgemachte Falafel (vegan!) bekommen. Dürüm oder Beilagen wird es an diesem Tag ausnahmsweise nicht geben. Ashti bat um Verständnis, dass es pro Person nur einen Döner gibt - solange der Vorrat reicht.