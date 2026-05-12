Heavy Metal für den guten Zweck: Metallica unterstützt DRK-Blutspende

Berlin - Die US-Rockband Metallica engagiert sich rund um ihr Berliner Konzert für die Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz.

James Hetfield (62, l.) und Lars Ulrich (62, r.) gründeten Metallica 1981. © Sven Hoppe/dpa

Gemeinsam mit der bandeigenen Stiftung "All Within My Hands" (AWMH) ruft die Band Fans dazu auf, bei ausgewählten Terminen des DRK-Blutspendedienstes Blut zu spenden, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Anlässlich des Konzerts am 30. Mai im Berliner Olympiastadion können Blutspender vom 18. bis 29. Mai bei ausgewählten Terminen in Berlin und Umgebung mit ihrer Spende die regionale Patientenversorgung unterstützen.

Als Dankeschön erhalten Teilnehmende mit vorheriger Terminreservierung ein exklusives T-Shirt in limitierter Auflage. Die Ausgabe erfolgt, solange der Vorrat reicht.

Die Aktion ist Teil der laufenden "M72 World Tour" von Metallica. Dem DRK zufolge sollen damit Menschen motiviert werden, sich für frischgebackene Mütter, Unfallopfer, Krebspatienten und andere schwer Erkrankte einzusetzen. Metallica zählt mit weltweit rund 125 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte.