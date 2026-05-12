Unfall in Johannisthal: Radfahrer (91) lebensgefährlich verletzt
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Berlin - Ein 91-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Johannisthal lebensgefährlich verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte der Rentner am Montagnachmittag gegen 17.05 Uhr im Eisenhutweg die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.
Dabei prallte er den Angaben zufolge mit einem Auto eines 61-Jährigen zusammen, das in Richtung Stubenrauchstraße unterwegs war.
Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Eisenhutweg zwischen Stubenrauchstraße und Johannes-Sasse-Ring komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa