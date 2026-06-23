Hitze-Welle in Berlin: Telefon-Service warnt Senioren vor Extremwetter

Berlin - Am Samstag werden in Berlin Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Um ältere Menschen besser vor Hitze und anderen Extremwetterlagen zu schützen, informiert ein Verein Senioren künftig per Telefon und organisiert bei Bedarf Unterstützung.

Besonders für ältere Menschen können Extremtemperaturen zur gesundheitlichen Belastung werden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn

Mit einem neuen Wetter-Service will der Verein Silbernetz ältere Menschen in Berlin besser vor den Folgen von Extremwetter schützen. Über ein Infotelefon werden Nutzer automatisch informiert, wenn der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Hitze, Sturm oder Glatteis warnt.

"Extreme Wetterlagen können insbesondere für ältere und alleinlebende Menschen zur Belastung werden", erklärte Silbernetz-Leiterin Kerstin Winkler. Ziel sei es, frühzeitig zu informieren und konkrete Hilfe zu organisieren.

Der Service eigne sich besonders für Menschen ohne Internetzugang, sagte Silbernetz-Sprecherin Amira Mahdi. Ältere Menschen können sich telefonisch für den Service anmelden und bekommen über das Telefon auch Verhaltenstipps, etwa zum Schutz vor Hitze, zu kühlen Aufenthaltsorten oder zur sicheren Lagerung von Medikamenten.

Bei Bedarf vermittelt Silbernetz zudem praktische Unterstützung durch Ehrenamtliche, etwa für Einkäufe oder die Besorgung von Medikamenten.