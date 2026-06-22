Berliner Lehrer schlagen Alarm: Gewalt an Schulen nimmt weiter zu

Berlin - Schläge, Beleidigungen und Eskalationen im Klassenzimmer: Gewalt und Konflikte an Berliner Schulen haben nach Einschätzung vieler Lehrkräfte ein alarmierendes Ausmaß erreicht.

Auch an Grundschulen nehmen Gewalt und Konflikte zunehmend zu. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Mehr als die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte bewertet Gewalt und Streitigkeiten an ihrer Schule inzwischen als großes oder sehr großes Problem. Fast zwei Drittel berichten sogar, dass die Gewalt seit der Corona-Pandemie spürbar zugenommen hat.

Rund 80 Prozent der Lehrkräfte geben an, dass Konflikte heute deutlich schneller eskalieren als noch vor wenigen Jahren.

Auffällig ist zudem, dass diese Entwicklungen längst nicht mehr nur weiterführende Schulen betreffen – auch Grundschulen sind zunehmend betroffen.

Neben körperlichen Auseinandersetzungen spielen auch digitale Konflikte über Messenger und soziale Netzwerke eine immer größere Rolle.

Auch der soziale Druck in den Klassen wächst. Viele Schülerinnen und Schüler berichten von Gruppenzwang, sozialen Erwartungen oder auch religiöser Ausgrenzung.

Konflikte entstehen dadurch nicht nur im Klassenzimmer, sondern setzen sich zunehmend auch im digitalen Raum fort.