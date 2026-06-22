Mann in Bäckerei in Wedding erstochen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Berlin - Knapp zwei Wochen nach der tödlichen Messerattacke in einer Bäckerei in Berlin -Wedding ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Die Ermittler konnten den mutmaßlichen Täter ausfindig machen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der 28-Jährige sei nach "intensiven Ermittlungen" der Mordkommission ausfindig gemacht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags verhängt.

Beamte hatten den Mann den Angaben zufolge am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Keithstraße in Tiergarten festgenommen.

In der Nacht zum 11. Juni war gegen 1.15 Uhr ein 61-Jähriger leblos in einer Bäckerei in der Gerichtsstraße 52 in Wedding aufgefunden worden. Der Körper des Opfers wies laut den Behörden zahlreiche Stichverletzungen auf.