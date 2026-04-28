Berliner Familie wächst: Sechslings-Mama bekommt neuntes Kind
Berlin - Diese Familie sorgte 2008 für Schlagzeilen, als Roksana Temiz als eine der wenigen Frauen in Deutschland gesunde Sechslinge zur Welt brachte. Jetzt ist Baby Nummer neun da – die Berliner Großfamilie ist damit zu elft.
Im Virchow-Klinikum der Charité in Wedding erblickte Töchterchen Ayla per Kaiserschnitt das Licht der Welt. "Unser 9. kleines Wunder hat den Weg zu uns gefunden und macht unser großes Glück jetzt vollkommen", schreibt die 42-Jährige auf Instagram. Dazu postet sie ein rührendes Foto aus dem Krankenhaus: Umringt von ihren Kindern und Ehemann Hikmet hält sie das Neugeborene im Arm.
Roksana Temiz wurde 2008 international bekannt, als sie vier Mädchen und zwei Jungen gleichzeitig zur Welt brachte – die erste Sechslingsgeburt in Deutschland seit 20 Jahren.
Die Schwangerschaft galt als hochriskant, Ärzte rieten ihr damals sogar zu einer Reduktion der Föten. Doch sie entschied sich bewusst für alle Kinder.
In der 27. Schwangerschaftswoche kamen die sechs Babys ohne Komplikationen per Kaiserschnitt zur Welt.
Geschwister sind vernarrt in die kleine Ayla
Die Erfahrung hilft der neunfachen Mutter auch jetzt. Trotzdem ist sie dankbar für Unterstützung, vor allem von ihrer Hebamme, die ihr beim Stillen hilft – etwas, das bei früheren Schwangerschaften nicht immer gut funktionierte.
Besonders stolz ist Roksana auf ihre älteste Tochter Meryem (22), die für sie eine große Stütze ist. In einer Instagram-Story nennt sie liebevoll "Zweitmama". Die 22-Jährige war sogar beim Kaiserschnitt im OP dabei und kümmert sich jetzt rührend um ihre kleine Schwester.
Auch die anderen Kinder sind völlig vernarrt in Baby Ayla – jeder möchte sie tragen. Doch bei aller Freude gibt es auch Herausforderungen. Einen Rhythmus zu finden und der Schlafmangel sind aktuell das Schwierigste für die neunfache Mutter.
Mittlerweile werden die Sechslinge in diesem Jahr volljährig. Bruder Malik-Mussa ist 16. Und jetzt sorgt Baby Ayla für neuen Trubel im Hause Temiz.
Titelfoto: Screenshot/instagram/berliner_sechslinges