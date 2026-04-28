Berliner Familie wächst: Sechslings-Mama bekommt neuntes Kind

Berlin - Diese Familie sorgte 2008 für Schlagzeilen, als Roksana Temiz als eine der wenigen Frauen in Deutschland gesunde Sechslinge zur Welt brachte. Jetzt ist Baby Nummer neun da – die Berliner Großfamilie ist damit zu elft.

Die Eltern Roksana und Hikmet Temiz mit ihren neun Kindern. © Screenshot/instagram/berliner_sechslinges

Im Virchow-Klinikum der Charité in Wedding erblickte Töchterchen Ayla per Kaiserschnitt das Licht der Welt. "Unser 9. kleines Wunder hat den Weg zu uns gefunden und macht unser großes Glück jetzt vollkommen", schreibt die 42-Jährige auf Instagram. Dazu postet sie ein rührendes Foto aus dem Krankenhaus: Umringt von ihren Kindern und Ehemann Hikmet hält sie das Neugeborene im Arm.

Roksana Temiz wurde 2008 international bekannt, als sie vier Mädchen und zwei Jungen gleichzeitig zur Welt brachte – die erste Sechslingsgeburt in Deutschland seit 20 Jahren.

Die Schwangerschaft galt als hochriskant, Ärzte rieten ihr damals sogar zu einer Reduktion der Föten. Doch sie entschied sich bewusst für alle Kinder.

In der 27. Schwangerschaftswoche kamen die sechs Babys ohne Komplikationen per Kaiserschnitt zur Welt.