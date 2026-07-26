26.07.2026 10:02 Anschlag beim CSD in Berlin: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Berlin: Nach dem tödlichen CSD-Vorfall fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Ein Fahrzeug erfasste Menschen, der CSD wurde abgebrochen.

Von Martin Gaitzsch, Thorsten Meiritz, Isabel Neumann

Berlin - Tödlicher Anschlag beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin! Am Samstagabend ist ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei eine Frau getötet sowie mehrere Menschen verletzt.

Mit diesem Wagen ist der Täter in die Menschenmenge gerast. © Sebastian Gollnow/dpa Zudem sollen mit einem Stichwerkzeug weitere Personen angegriffen worden sein. Der CSD wurde daraufhin abgebrochen. Inzwischen hat die Polizei Abdul B. als Tatverdächtigen identifiziert und lässt nach dem 21-Jährigen, der dem islamistischen Spektrum zugeordnet wird, öffentlich fahnden. Für besorgte Angehörige wurde unter der Nummer 030/84854460 eine Hotline eingerichtet, da unter den gängigen Notrufnummern keine Auskünfte über Betroffene oder Verletzte gegeben werden kann. Berlin Regen vermiest den Sommer: Dieses Berliner Hallenbad öffnet jetzt extra TAG24 hält Euch in einem Ticker über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

26. Juli, 10.02 Uhr: Bundesanwaltschaft steht mit Berliner Behörden in Kontakt

Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Morgen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, steht die Behörde in Karlsruhe in engem Kontakt mit den Ermittlern in Berlin. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen allerdings noch nicht übernommen. Die oberste deutsche Anklagebehörde kann Fälle von besonderer Bedeutung, beispielsweise islamistisch motivierten Terrorismus, an sich ziehen.

Der Generalbundesanwalt könnte die Ermittlungen an sich ziehen. © Christoph Schmidt/dpa

26. Juli, 8.20 Uhr: Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von abscheulicher Tat

Am Sonntagmorgen hat sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) bei X zu dem Anschlag in der Hauptstadt geäußert. "Was für eine abscheuliche Tat in Berlin", zeigte er sich bestürzt. "Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen. Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft", betonte der 70-Jährige.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat den Anschlag in Berlin als einen "Angriff auf unsere Gesellschaft" bezeichnet. © Sebastian Gollnow/dpa

26. Juli, 7.40 Uhr: Polizei fahndet öffentlich nach mutmaßlichem Täter

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Gesuchten um den 21-jährigen Abdul B. Nach Angaben eines Polizeisprechers auf X handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen "polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet" wird. Gegen ihn wird im Zusammenhang mit dem Anschlag ermittelt. Bei seiner Flucht soll er mehrere Menschen mit einer Machete verletzt haben. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde der Tatverdächtige erst im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur

circa 1,90 Meter groß

schwarze Haare

schwarzer Hoodie und weiße Hose Wer den 21-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 030 54024111 bei der Polizei Berlin zu melden. Zudem hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Der 21-Jährige gilt nach Angaben der Polizei als "möglicherweise bewaffnet und gefährlich". Die Beamten raten deshalb dringend davon ab, ihn anzusprechen oder selbst Kontakt zu ihm aufzunehmen.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den polizeibekannten Abdul B. handeln, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet wird. © Bildmontage: Fabian Sommer/dpa, Polizei Berlin/dpa

26. Juli, 7.06 Uhr: Kai Wegner, Stefan Evers und Sarah Connor äußern sich zum Vorfall

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU), der selbst an der Parade teilgenommen hatte, hat sich zu dem schrecklichen Vorfall geäußert. "Es ist ein Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft - nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert", sagte Wegner. "Berlin ist die Stadt der Freiheit - und unsere Freiheit ist heute aufs Schrecklichste angegriffen worden." Stefan Evers (46), CDU-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl im September, meldete sich beim Kurznachrichtendienst X zu Wort: "Es trifft unsere Stadt mitten ins Herz", zeigte er sich betroffen und dankte allen Helfern. Sarah Connor (46), die kurz zuvor noch einen Auftritt bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor hatte, sagte in ihrer Instagram-Story: "Mir fehlen die Worte, ich finde es furchtbar" und sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU, M.) hat selbst am CSD teilgenommen und noch vor Ort ein Statement abgegeben. © Fabian Sommer/dpa

Sarah Connor (46) stand noch kurz vor dem Anschlag auf der Bühne am Brandenburger Tor. © Fabian Sommer/dpa

25. Juli, 22.32 Uhr: Transporter fährt in Menschenmenge, CSD wird abgebrochen

Rettungskräfte kümmern sich um die teilweise lebensgefährlich verletzten Personen. © Fabian Sommer/dpa