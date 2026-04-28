Schüsse auf Autoteilehandel in Neukölln

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Die Serie von Schüssen in der Hauptstadt dauert an: In Berlin-Neukölln ist auf das Geschäft eines Autoteilehändlers geschossen worden.

Von Denis Zielke

Berlin - Die Serie von Schüssen in der Hauptstadt dauert an: In Berlin-Neukölln ist auf das Geschäft eines Autoteilehändlers geschossen worden.

Die LKA-Sondereinheit hat alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)
Die LKA-Sondereinheit hat alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei entdeckten zwei Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 6 Uhr beim Öffnen des Ladens in der Lahnstraße mehrere Einschusslöcher in der Eingangstür.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten vor Ort zudem mehrere Patronenhülsen sicher.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

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Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen.

Sie wurde nach zahlreichen Schießereien in der Stadt am 13. November 2025 eingerichtet. Viele Taten ordnen die Ermittler dem kriminellen Milieu zu.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

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