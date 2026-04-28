Schüsse auf Autoteilehandel in Neukölln

Berlin - Die Serie von Schüssen in der Hauptstadt dauert an: In Berlin-Neukölln ist auf das Geschäft eines Autoteilehändlers geschossen worden.

Die LKA-Sondereinheit hat alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei entdeckten zwei Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 6 Uhr beim Öffnen des Ladens in der Lahnstraße mehrere Einschusslöcher in der Eingangstür.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten vor Ort zudem mehrere Patronenhülsen sicher.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen.