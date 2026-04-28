Schüsse auf Autoteilehandel in Neukölln
Berlin - Die Serie von Schüssen in der Hauptstadt dauert an: In Berlin-Neukölln ist auf das Geschäft eines Autoteilehändlers geschossen worden.
Nach aktuellen Angaben der Polizei entdeckten zwei Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 6 Uhr beim Öffnen des Ladens in der Lahnstraße mehrere Einschusslöcher in der Eingangstür.
Alarmierte Einsatzkräfte stellten vor Ort zudem mehrere Patronenhülsen sicher.
Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.
Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen.
Sie wurde nach zahlreichen Schießereien in der Stadt am 13. November 2025 eingerichtet. Viele Taten ordnen die Ermittler dem kriminellen Milieu zu.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa