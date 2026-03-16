Inferno im Märkischen Viertel: Ehemalige Kita brennt lichterloh

Berlin - Am Sonntagabend brach im Berliner Märkischen Viertel ein Großbrand aus, bei dem eine ehemalige Kindertagesstätte in der Treuenbrietzener Straße komplett in Flammen stand.

Den Einsatzkräften zeigte sich ein fast apokalyptisches Szenario. © Thomas Peise

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und kämpfte den ganzen Abend gegen das Feuer. Nach ersten Angaben breitete sich der Brand auf das gesamte Gebäude aus – betroffen ist eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern.

Aus der Luft verschaffte sich ein Drohnenteam der Feuerwehr einen Überblick über das Ausmaß des Brandes und half bei der Einschätzung der Lage.

Besonders kritisch: Direkt neben der brennenden Kita befindet sich ein Schulgebäude. Mit einem massiven Kräfteaufgebot gelang es der Feuerwehr jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern.

Während der Löscharbeiten wurde einer der Feuerwehrmänner verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.