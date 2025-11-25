Influencer gibt sich als Lebensmittel-Kontrolleur aus und hat jetzt Ärger am Hals

Berlin - Er sorgt mit seinen Pranks im Netz für jede Menge Lacher. Das Bezirksamt in Berlin-Friedrichshain versteht hier aber gar kein Spaß: Es warnt die Gastronomen vor einem falschen Lebensmittelkontrolleur und schaltet die Polizei ein.

Der Influencer "langelebepapa" hat sich nicht zum ersten Mal als Lebensmittelkontrolleur ausgegeben. © Instagram/langelebepapa

Dahinter steckt nämlich ein bekannter Influencer. Genauer gesagt "langelebepapa", der sich vor allem auf TikTok und Instagram einen Namen gemacht hat. "Die besagte Social-Media-Persönlichkeit ist bereits in Hamburg negativ aufgefallen", warnt das Bezirksamt.

Seine Masche: Mit weißem Kittel, Klemmbrett und Messgerät ausgestattet gibt er sich als Kontrolleur aus, begleitet von einem Kameramann. In Hamburg nannte er sich beispielsweise "Benjamin Blümchen und das ist mein Kollege Dr. Stuhlgang."

In der Hauptstadt hätte man auch beim Namen stutzig werden können: Da stellte er sich als Klaus Wowereit, dem langjährigen Ex-Bürgermeister, vor.

Der Influencer deckt zwar teils erhebliche Hygienemängel auf, missachtet diese aber auch selbst. So zeigt eines seiner Videos, wie er ohne Handschuhe in das zubereitete Gemüse fasst, kurz abbeißt und das abgebissene Gemüse wieder zurück schmeißt. Zudem ließ er einen Mitarbeiter an seinem Finger lecken. Zur Kostprobe.

Auch in Berlin habe der Influencer unter anderem eine Küche betreten und mit den Händen in bereits vorbereitete Zutaten gegriffen. Das Bezirksamt kündigte an, den Fall bei der Polizei anzuzeigen und warnt vor dem Fake-Kontrolleur.