Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Berlin setzt Zeichen

Berlin - Gewalt gegen Frauen steigt bundesweit an, wie das aktuelle Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA) zeigt. In Berlin finden am 25. November zahlreiche Aktionen, Mahnwachen und Präventionsangebote statt.

Die Anti-Gewalt-Fahne wird zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen vor vielen Bezirksämtern in Berlin gehisst. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

In der Hauptstadt ist der Aktionstag deutlich sichtbar: Am Vormittag hisst der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) gemeinsam mit Senatsmitgliedern die Flagge vor dem Roten Rathaus.

"Berlin setzt mit der Flaggenhissung ein klares Zeichen: Wir müssen Frauen konsequent vor Gewalt schützen." Auch zahlreiche Bezirksämter beteiligen sich.

Stadtweit finden zudem Kundgebungen und Workshops statt – darunter Angebote von UN Women Deutschland sowie die Demonstration des Bündnis 25.11 von BIG e. V. am Brandenburger Tor.

Die Organisatoren erinnern an die Betroffenen und warnen vor geplanten Kürzungen im Gewaltschutz.

Innenminister Alexander Dobrindt (55, CSU) kündigt "klare Konsequenz" an, während Bundesfrauenministerin Karin Prien (60, CDU) auf "stärkere Prävention" setzt, um "echten Schutz zu bieten". Sie kämpfe für eine Gesellschaft, "in der Frauen sicher und frei leben können".