Irrer Kaffee-Streit in Berlin: Ist LAP ein Fluch oder Segen?

Berlin - Sie sind überall: Ein kleiner, unscheinbarer, blau-weißer Laden erobert Berlin . 16 Filialen des Start-ups LAP (Life Among People) gibt es bereits. Vor allem in den beliebten Kiezen in Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Schöneberg und Co.

LAP konzentriert sich vor allem auf die beliebten Kieze in Berlin. © Jens Kalaene/dpa

Das Konzept: Günstiger To-Go-Kaffee mit guter Qualität. Bezahlt wird natürlich bargeldlos. Auch per App bestellen und abholen ist möglich, schnell soll es schließlich gehen.

Sitzmöglichkeiten gibt es kaum. Das ist auch gewollt: Statt auf Gemütlichkeit wird auf Effizienz gesetzt.

Doch die Kaffee-Kette polarisiert, in der Hauptstadt ist ein regelrechter Kaffee-Streit entfacht worden. Ende Oktober wurden mehrere Filialen in verschiedenen Bezirken mit roter Farbe beschmiert.

Die Polizei vermutete einen politischen Hintergrund und dürfte sich bestätigt sehen. Auf der linksextremistischen Plattform Indymedia tauchte später ein Bekennerschreiben auf.

Die Befürchtung: Kleine lokale Cafés werden verdrängt. Mit den Dumpingpreisen wie 1,50 Euro für einen Espresso oder 2,50 Euro für einen Cappuccino können sie nicht mithalten.