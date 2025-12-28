Kältebus angezündet: Fällt jetzt die Hilfe für Obdachlose aus?

Berlin - Eine unbekannte Person setzte am frühen Sonntagmorgen einen Kältebus in Berlin -Moabit in Brand. Ein Fahrzeug wurde zerstört, ein weiterer daneben parkender Bus wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt.

Der Kältebus ist jedes Jahr ab November in Berlin im Einsatz. (Archivbild) © Sven Käuler/dpa

Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge gegen 3.15 Uhr eine bislang unbekannte Person an den abgestellten Fahrzeugen auf einem Parkplatz in der Seydlitzstraße. Kurz darauf ging eines der Fahrzeuge in Flammen auf.

Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Durch den Ausfall der beiden VW-Busse können aktuell keine obdachlosen Menschen mehr von der Straße in warme und sichere Notunterkünfte gebracht werden.

"Das ist bei den aktuellen Temperaturen dramatisch und lebensgefährlich für viele Menschen, die heute Nacht bei Minusgraden auf der Straße sind", erklärte Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi.