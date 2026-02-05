Keine Starts möglich: Wetter legt BER teilweise lahm

Am Flughafen BER sind wegen gefrierenden Regens keine Starts möglich. Passagiere müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Von Sarah Knorr

Berlin - Am Flughafen BER sind wegen gefrierenden Regens keine Starts möglich. Passagiere müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Das Winterwetter sorgt nicht nur auf den Straßen, sondern auch im Flugverkehr für erhebliche Einschränkungen.  © Christoph Soeder/dpa

"Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt", sagte eine Sprecherin.

Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich.

Davon seien im Moment nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten aktuell am BER landen.

Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar.

Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und seien gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

