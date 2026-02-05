Keine Starts möglich: Wetter legt BER teilweise lahm

Berlin - Am Flughafen BER sind wegen gefrierenden Regens keine Starts möglich. Passagiere müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Das Winterwetter sorgt nicht nur auf den Straßen, sondern auch im Flugverkehr für erhebliche Einschränkungen. © Christoph Soeder/dpa

"Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt", sagte eine Sprecherin.

Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich.

Davon seien im Moment nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten aktuell am BER landen.

Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar.