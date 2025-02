23.02.2025 18:04 5.232 Keine Wahl ohne Panne: Wieder ist Berlin beteiligt

Wie passiert denn so was? In Trier haben Bürger Stimmzettel mit Kandidaten aus Berlin bekommen. Die Zahl der falschen Stimmzettel ist noch unklar.

Von Birgit Reichert Trier/Berlin - Bei einer Panne sind in einem Wahllokal in Trier-Süd Stimmzettel mit Kandidaten aus Berlin-Pankow ausgegeben worden. Obwohl die Städte Hunderte von Kilometer trennen, landeten in Trier Stimmzettel für Berlin-Pankow. © Harald Tittel/dpa Der Fehler sei erstmals um 11 Uhr einem Wähler im Wahllokal aufgefallen, sagte der Sprecher der Stadt Trier. Seitdem wurden alle Stimmzettel genau kontrolliert und keine falschen Stimmzettel mehr ausgegeben. "Wie viele falsche Stimmzettel es waren, wissen wir nicht. Schließlich sind die Wahlzettel in der Urne gelandet, und diese wird ja erst nach 18 Uhr zur Auszählung geöffnet", sagte der Sprecher. Der Fehler müsse passiert sein bei einer Druckerei mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die für mehrere Bundesländer Wahlzettel drucke, sagte der Sprecher. Berlin Bekennerschreiben aufgetaucht: Tesla-Gegner lösen Bahn-Chaos in Berlin aus Sie habe einige falsche Wahlzettel nach Trier geliefert.

Man gehe davon aus, dass es "vermutlich nicht allzu viele" falsche Zettel gewesen seien, die in der Wahlurne gelandet seien. Der Landeswahlleiter wurde informiert. Die Stimmzettel mit den Berliner Kandidaten sind ungültig.

