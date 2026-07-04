Kochen statt Koalieren? Franziska Giffey überrascht mit eigenem Kochbuch

Berlin - Kochen mit Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey: Die 48-Jährige SPD -Politikerin hat ein kleines Kochbuch verfasst.

Mit ihren Grüßen aus der Küche erfüllt Franziska Giffey (48, SPD) ihren Fans einen Wunsch. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die ehemalige Regierende Bürgermeisterin von Berlin auf Instagram erklärt, kommt sie damit den Bitten ihrer Follower nach.

Wenn sie Fotos vom Backen und Kochen veröffentliche, fragten immer wieder Menschen nach den Rezepten, so Giffey.

"Jetzt ist es so weit: Ich habe mich entschieden, ein kleines Kochbuch zu schreiben und einige der Rezepte tatsächlich zu teilen", so die 48-Jährige bei Instagram.

Entstanden ist eine "limitierte, nicht käuflich zu erwerbende Auflage, die verschenkt wird", wie Giffey sagt. Enthalten sind demnach zwölf ihrer beliebtesten Rezepte - für jeden Monat eins.

Ihren Gruß aus der Küche stellt die SPD-Politikerin an diesem Montag (6. Juli) in einer Buchhandlung in Rudow vor, wo auch ihr Wahlkreis ist.