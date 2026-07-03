Büroklotz statt Schloss Bellevue: Hier zieht Steinmeier jetzt hin

Berlin - Umzugsstress im Schloss Bellevue und im Bundespräsidialamt: Für Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier (70, SPD ) und seinen Stab hat die heiße Phase des Umzugs in ihr Ausweichquartier begonnen.

Im Ausweichquartier am Spreebogen wird der Bundespräsident und rund 220 werden ab Montag die nächsten Jahre unterkommen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach monatelangen Vorbereitungen rollen jetzt die Umzugswagen. In genau einer Woche will Steinmeier sein neues Amtszimmer beziehen. Dann wird auch die Standarte mit dem Deutschland-Adler auf dem Dach von Schloss Bellevue eingeholt und am temporären Amtssitz am Spreebogen neu gehisst.

Temporär heißt für Steinmeier allerdings endgültig. Denn für die grundlegende Sanierung von Schloss Bellevue und des Bundespräsidialamts sind bis zu acht Jahre angesetzt. Steinmeiers Amtszeit endet im März kommenden Jahres - er wird also nicht wieder ins Schloss zurückkehren. Aber auch seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger - die Wahl ist am 30. Januar - wird die erste Amtszeit im Interimsquartier verbringen müssen.

Schreibtische, Stühle, Regale, Akten, Unterlagen, Computer, aber etwa auch das Geschirr aus dem Schloss müssen jetzt dorthin gebracht werden. Am kommenden Mittwoch sollen beispielsweise die Gemälde an den Spreebogen umziehen.

Rund 40 Fuhren werden wohl zusammen kommen, schätzt man im Bundespräsidialamt - genau lässt es sich aber nicht sagen. Und weil es kein gewöhnlicher Umzug ist, findet er unter den wachsamen Augen der Polizei statt.