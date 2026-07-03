Wohnen in Berlin immer teurer: Hier könnt Ihr Miet-Wucher jetzt melden

Berlin - Berlinerinnen und Berliner , die davon ausgehen, eine überhöhte Miete zu bezahlen, können dem zuständigen Bezirksamt online einen entsprechenden Hinweis geben

In Berlin kennen die Mieten weiter nur die Richtung nach oben. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Möglich ist das über das offizielle Service-Portal Berlin, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen mitteilt. Mit dem neuen Angebot werde das Verfahren vereinfacht und beschleunigt. Die Möglichkeit der Online-Anzeige von Mietpreisüberhöhungen sei ein weiterer Baustein für einen starken Mieterschutz, sagte Bausenator Christian Gaebler (61, SPD).

Grundsätzlich gilt die Empfehlung, zunächst zu prüfen, wie die ortsübliche Vergleichsmiete für die jeweilige Wohnung ist. Das ist anhand des Berliner Mietspiegels möglich. Ein entsprechender Abfrageservice steht ebenfalls online zur Verfügung.

Ist die Miete mehr als 20 Prozent höher als die ortsübliche Vergleichsmiete, gibt es die Möglichkeit, das dem Bezirksamt zu melden und prüfen zu lassen. Bei einer solchen überhöhten Miete handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit.

Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit einer Geldbuße geahndet werden. Auf Antrag des Mieters kann außerdem die Rückerstattung der zu viel gezahlten Miete angeordnet werden, so die Stadtentwicklungsverwaltung. Bei einer Überschreitung um mehr als 50 Prozent besteht der Verdacht sogenannter Wuchermieten, die eine Straftat sein können.