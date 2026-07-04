Wochenlang verschwunden: Polizei findet 13-Jährige aus Berlin in Duisburg
Update, 04. Juli, 16.46 Uhr:
Die seit dem 23. April 2026 vermisste Dreizehnjährige ist in Duisburg wohlbehalten angetroffen worden.
Erstmeldung, 23. Juni, 13.02 Uhr:
Berlin - Die 13-jährige Mojda S. wird bereits seit Ende April vermisst. Die Berliner Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe.
Nach Angaben der Ermittler verließ die Jugendliche am 23. April gegen 16 Uhr die Wohnung ihres Vaters im Märkischen Viertel und kehrte seitdem nicht mehr zurück.
Die 13-Jährige führt kein Handy mit sich und könnte sich nach Einschätzung der Polizei in einer hilflosen Lage befinden.
Nach Erkenntnissen aus ihrem Umfeld hält sich Mojda regelmäßig am Alexanderplatz in Berlin-Mitte auf. Dort hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts unter 030 4664 912444 entgegen. Alternativ können sich Zeugen an jede Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin wenden. In dringenden Fällen sollte der Notruf 110 gewählt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Polizei Berlin