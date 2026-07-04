Wochenlang verschwunden: Polizei findet 13-Jährige aus Berlin in Duisburg

Die seit dem 23. April 2026 vermisste Dreizehnjährige ist in Duisburg wohlbehalten angetroffen worden.

Berlin - Die 13-jährige Mojda S. wird bereits seit Ende April vermisst. Die Berliner Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach der 13-jährigen Mojda S. © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Polizei Berlin

Nach Angaben der Ermittler verließ die Jugendliche am 23. April gegen 16 Uhr die Wohnung ihres Vaters im Märkischen Viertel und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Die 13-Jährige führt kein Handy mit sich und könnte sich nach Einschätzung der Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Nach Erkenntnissen aus ihrem Umfeld hält sich Mojda regelmäßig am Alexanderplatz in Berlin-Mitte auf. Dort hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.