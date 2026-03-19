Neuer Spar-Zug: Ab 35 Euro direkt von Berlin nach Amsterdam
Berlin - Eine neue Zugverbindung bringt Reisende jetzt dreimal pro Woche direkt von Berlin nach Amsterdam.
Los geht's jeweils um 15.46 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen, die planmäßige Ankunft in Amsterdam Centraal ist dann um 23.55 Uhr.
Die Züge verkehren dienstags, donnerstags und sonntags.
"Unser Ansatz ist simpel: günstige Tickets und immer ein garantierter Sitzplatz", sagt Maarten Bastian, Mitgründer des Eisenbahnunternehmens GoVolta, in einer Pressemitteilung.
Für die Fahrt am kommenden Sonntag gibt es Tickets online aktuell ab 35 Euro.
Auf der Strecke nach Amsterdam machen die Züge Halt in Hannover, Osnabrück, Bad Bentheim, Hengelo, Deventer und Amersfoort.
Bereits jetzt kommen Bahnreisende ohne Umstieg von Berlin nach Amsterdam, denn auch die Deutsche Bahn bietet eine Direktverbindung an. Die Fahrt dauert dort etwa sechs Stunden. Ab Sommer 2026 möchte GoVolta die Strecke dann zu täglichen Verbindungen ausbauen.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa