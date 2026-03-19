Neuer Spar-Zug: Ab 35 Euro direkt von Berlin nach Amsterdam

Berlin - Eine neue Zugverbindung bringt Reisende jetzt dreimal pro Woche direkt von Berlin nach Amsterdam.

Das Eisenbahnunternehmen GoVolta bringt Fahrgäste nun direkt von Berlin nach Amsterdam. (Symbolfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Los geht's jeweils um 15.46 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen, die planmäßige Ankunft in Amsterdam Centraal ist dann um 23.55 Uhr.

Die Züge verkehren dienstags, donnerstags und sonntags.

"Unser Ansatz ist simpel: günstige Tickets und immer ein garantierter Sitzplatz", sagt Maarten Bastian, Mitgründer des Eisenbahnunternehmens GoVolta, in einer Pressemitteilung.

Für die Fahrt am kommenden Sonntag gibt es Tickets online aktuell ab 35 Euro.

Auf der Strecke nach Amsterdam machen die Züge Halt in Hannover, Osnabrück, Bad Bentheim, Hengelo, Deventer und Amersfoort.